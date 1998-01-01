Команда «КамАЗ-Мастер» вернулась в Россию после победы в гонке «Дакар-2018»

В Москву из Перу вернулись триумфаторы ралли Дакар — команда «КамАЗ-Мастер». По итогам гонки наши экипажи заняли первое и второе места. Эта победа стала для команды 16-й за всю историю участия в ралли. Такого результата ни разу не добивался ни одни участник гонки. В аэропорту Шереметьево нашим спортсменам устроили теплую встречу. От имени команды болельщиков за поддержку поблагодарил руководитель «КамАЗ-Мастер», Владимир Чагин.

— В этом году просто неописуемый был накал страстей на трассе. И, конечно, мы ощущали вашу поддержку, и ваше внимание. Спасибо всем вам, что вы были с нами все эти дни, — отметил глава спортивной команды.

Первое место по итогам всех этапов досталось экипажу Эдуарда Николаева. Вторым стал Дмитрий Сотников. А вот росиянин Андрей Каргинов не сумел добраться до финиша. Организаторы сняли экипаж с гонки из-за непреднамеренного наезда на болельщика. Из-за технических проблем сошел с дистаниции и Айрат Мардеев. По мнению участников, Дакар-2018 стал самым сложным за всю историю. Из всех экипажей до финиша добрался лишь каждый третий. После встречи в Шереметьево команда КамАЗ-Мастер отправилась на свою малую родину в Набережные Челны.

Ранее Пятый канал сообщал, что в соревнованиях «Дакар-2018» мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, прошедшей гонку в одиночку.