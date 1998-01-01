Команда «КамАЗ-Мастер» вернулась в Россию после победы в гонке «Дакар-2018»

, 8:28 Видео 40

Триумфаторов встречали в аэропорту «Шереметьево».

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Москву из Перу вернулись триумфаторы ралли Дакар — команда «КамАЗ-Мастер». По итогам гонки наши экипажи заняли первое и второе места. Эта победа стала для команды 16-й за всю историю участия в ралли. Такого результата ни разу не добивался ни одни участник гонки. В аэропорту Шереметьево нашим спортсменам устроили теплую встречу. От имени команды болельщиков за поддержку поблагодарил руководитель «КамАЗ-Мастер», Владимир Чагин.

— В этом году просто неописуемый был накал страстей на трассе. И, конечно, мы ощущали вашу поддержку, и ваше внимание. Спасибо всем вам, что вы были с нами все эти дни, — отметил глава спортивной команды.

Первое место по итогам всех этапов досталось экипажу Эдуарда Николаева. Вторым стал Дмитрий Сотников. А вот росиянин Андрей Каргинов не сумел добраться до финиша. Организаторы сняли экипаж с гонки из-за непреднамеренного наезда на болельщика. Из-за технических проблем сошел с дистаниции и Айрат Мардеев. По мнению участников, Дакар-2018 стал самым сложным за всю историю. Из всех экипажей до финиша добрался лишь каждый третий. После встречи в Шереметьево команда КамАЗ-Мастер отправилась на свою малую родину в Набережные Челны.

Ранее Пятый канал сообщал, что в соревнованиях «Дакар-2018» мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, прошедшей гонку в одиночку.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:28
Макгрегор готов провести реванш с Нурмагомедовым в России
9:15
На родео в США погиб один из лучших наездников
8:48
Беглов направил кандидатуры вице-губернаторов Петербурга на согласование в ЗакС
8:45
По факту крушения истребителей-бомбардировщиков Су-34 ведется следствие
8:28
Команда «КамАЗ-Мастер» вернулась в Россию после победы в гонке «Дакар-2018»
8:15
В США создали датчик, следящий за показателями организма по составу пота
7:59
В «Москва-сити» построят самый высокий небоскреб в Европе
7:51
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня
7:45
«Вы великие патриоты!» — Трамп поблагодарил госслужащих, работающих без зарплаты
7:34
Кассовые сборы фильма «T-34» перевалили за два миллиарда рублей
7:25
Филарет рассказал, как Киев приберет к рукам Киево-Печерскую лавру
7:13
«Кровавая» Луна в небе над миром — видео
7:01
Алла Духова была замужем дважды, а не трижды! — интервью
6:48
21 января — Блокада обратный отсчет
6:30
Петербург борется с непогодой и пока проигрывает
6:13
Т-34 из Лаоса поступили в распоряжение 4-й гвардейской Кантемировской дивизии
5:55
Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически
5:42
В Пекине открылся первый ресторан сети «Хайдилао» с официантами-роботами
5:28
Британцы обсуждают «фальшивую беременность» Меган Маркл
5:15
В Якутии задержали бизнесмена за попытку подкупа регионального министра

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама