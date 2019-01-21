Власти Магнитогорска назвали спамом сообщения о якобы готовящихся взрывах

Власти Магнитогорска просят жителей города не паниковать из-за полученной рассылки о якобы готовящихся взрывах в городе, поскольку она является спамом.

— В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей , — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Как, в свою очередь, сообщает издание Znak.com спам-рассылку получили несколько жителей Магнитогорска и сотрудники городской больницы № 1.

По информации РИА Новости, оперативники проводят проверку поступившей информации.

Ранее Пятый канал публиковал последние кадры с места взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, жертвами которого стали 39 человек.