Власти Магнитогорска назвали спамом сообщения о якобы готовящихся взрывах

Власти Магнитогорска просят жителей города не паниковать из-за полученной рассылки о якобы готовящихся взрывах в городе, поскольку она является спамом.
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Как, в свою очередь, сообщает издание Znak.com спам-рассылку получили несколько жителей Магнитогорска и сотрудники городской больницы № 1.
По информации РИА Новости, оперативники проводят проверку поступившей информации.
Ранее Пятый канал публиковал последние кадры с места взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, жертвами которого стали 39 человек.