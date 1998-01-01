Главу Хакасии призывают назвать общую сумму новогодних премий чиновников

Главу республики Хакасия Валентина Коновалова призывают раскрыть абсолютный размер премий, которые получили региональные чиновники в декабре 2018 года. Об этом в официальном обращении попросил Денис Бразаускас, лидер фракции «Коммунисты России».

— Прошу предоставить информацию об абсолютных размерах выплаченных, согласно вашим распоряжениям, вознаграждений, — цитирует содержание документа ТАСС. Известно, что в своем послании Бразаускас также просит пояснить, почему одна из чиновниц была премирована дважды за месяц, и назвать конечный размер вознаграждения.

В конце 2018 года стало известно, что 14 чиновников из правительства Хакасии — региональные министры и главы территориальных ведомств — получили крайне нескромные премии. Размер денежного поощрения составлял порядка двух месячных зарплат каждого из них. Руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмаилова премию получила в размере тройного месячного довольствия.

Информация о крупных финансовых поощрениях чиновников вызвала сильный общественный резонанс в социальных сетях. Как поясняли в правительстве республики, основания для вручения таких премий были законными, однако с 2019 года их размеры планируют сократить.