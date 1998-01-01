«Раненая на всю голову!»: Волочкова попыталась закинуть кота в ледяную купель

Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором она на полном серьезе закидывает своего домашнего кота в ледяную купель. Однако у животного получается вырваться и убежать от Волочковой в другую часть усадьбы.

— Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной. Он боится ледяной воды и льда, на который я хотела его поставить, — подписала ролик светская львица.

Подписчики бывшей балерины, в свою очередь, отреагировали на ее поступок весьма неоднозначно.

— Кот в чем виноват? Все от вас разбежались… Только тараканы в головушке остались… Отрываются на полную катушку, — написал один из пользователей.

— Волочкова, ты раненая на всю голову… Это же надо было бедное животное в купель закинуть… — отметила другая поклонница.

— Мда, умна не по годам… Самой 43, а ума как у пятилетнего! — добавил другой подписчик.

Сама Анастасия Волочкова на подобные высказывания в ее адрес традиционно предпочла не отвечать.

Ранее Пятый канал сообщал, что 20 января светская львица отметила 43 день рождения. По словам астролога, в ближайшем будущем звезды не сулят Волочковой ничего хорошего.