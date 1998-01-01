«Раненая на всю голову!»: Волочкова попыталась закинуть кота в ледяную купель

, 18:56 Видео 283

Свой поступок светская львица объяснила желанием «закалить» животное.

Фото, видео: ВКонтакте @volochkova_a, Instagram @volochkova_art

Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором она на полном серьезе закидывает своего домашнего кота в ледяную купель. Однако у животного получается вырваться и убежать от Волочковой в другую часть усадьбы.

— Попытка закаливания котика Лакки оказалась неудачной. Он боится ледяной воды и льда, на который я хотела его поставить, — подписала ролик светская львица.

Подписчики бывшей балерины, в свою очередь, отреагировали на ее поступок весьма неоднозначно.

— Кот в чем виноват? Все от вас разбежались… Только тараканы в головушке остались… Отрываются на полную катушку, — написал один из пользователей.

— Волочкова, ты раненая на всю голову… Это же надо было бедное животное в купель закинуть… — отметила другая поклонница.

— Мда, умна не по годам… Самой 43, а ума как у пятилетнего! — добавил другой подписчик.

Сама Анастасия Волочкова на подобные высказывания в ее адрес традиционно предпочла не отвечать.

Ранее Пятый канал сообщал, что 20 января светская львица отметила 43 день рождения. По словам астролога, в ближайшем будущем звезды не сулят Волочковой ничего хорошего.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:20
Шнуров посвятил стих Волочковой, сидя на «шпагате» — фото
20:11
Советы голодающим: Украинцы возмущены заявлением министра здравоохранения Незалежной
20:00
«Нафтогаз» обозначил условие для сокращения суммы иска к «Газпрому»
19:52
Видео: Самолет выкатился за пределы ВПП в Шереметьево
19:36
Тело погибшего моряка подняли из воды в Керченском проливе
19:34
Биатлонист Антон Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы
19:21
Теракт в Афганистане унес жизни более 120 военных
19:16
Видео: Пожар на судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе
18:58
Видео: Два корабля загорелись в Керченском проливе у берегов России
18:56
«Раненая на всю голову!»: Волочкова попыталась закинуть кота в ледяную купель
18:49
Власти Петербурга расторгли контракт с «Метростроем»
18:33
Елизавета Туктамышева обрадовала фанатов, рассказав о планах на будущее
18:33
«Вы ведь не Бузова» — подписчики высмеяли Асмус за демонстрацию пятой точки
18:22
Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС
18:11
Охота ради забавы может стоить свободы пермскому и иркутскому чиновникам
18:06
Ребенка избили в Саратове из-за сломанного снеговика — видео
17:54
WhatsApp установил ограничение на отправку сообщений
17:54
Пять эффективных советов психолога для знакомства с девушками
17:43
«Ничего удивительного»: эксперт о новых антироссийских санкциях ЕС
17:38
Возбуждено уголовное дело после гибели российских военных в Абхазии — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама