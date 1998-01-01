Видео: Пожар на судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Пожар на судах в районе Керченского пролива не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росморречфлота, в настоящий момент горят два судна, на одном из которых произошел взрыв. Россиян среди экипажей нет. В основном это — граждане Индии и Турции.

К месту ЧП направлены порядка десяти кораблей для спасения членов команд горящих судов. В настоящий момент порядка 31 человека находятся в воде.

Также сообщается, что корабли двигались под флагом Танзании.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.