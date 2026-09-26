Почему нельзя носить одну и ту же сумку круглый год: стилист раскрыла три правила

Реклама упорно призывает менять сумки с весенне-летних на те, что шьют для осенних и зимних коллекций. Но действительно ли между ними есть разница или это просто удачный маркетинговый ход?

Ответ однозначный — отличия есть, и они обусловлены тремя важными факторами: материалом, конструкцией и цветом. Как правильно подобрать аксессуар под сезон, подробно объяснила стилист-физиогномист Екатерина Савицкая.

Как материал влияет на сезонность сумок

Какую сумку выбрать на сезон весна-лето, осень-зима. Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

Летние модели чаще всего выполняются из тонких, легких и дышащих материалов. Среди них — конвас, соломка, рафи, тонкий нейлон и тонкая перфорированная кожа. Такие материалы не позволяют вещам перегреваться, что делает сумку максимально функциональной в жаркую погоду.

Зимой бренды отдают предпочтение плотным тканям — коже, замше, вощеному конвасу, стеганым и бархатистым материалам, а также меху.

Благодаря этому сумка приобретает более устойчивую к непогоде фактуру, а содержимое надежно защищено от снега и дождя.

Как форма влияет на сезонность сумок

Какую сумку выбрать на сезон весна-лето, осень-зима. Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Летние сумки — это тоуты, корзинки и модели на кулиске. Как правило, они имеют минималистичную застежку или не имеют ее вовсе. Такая закономерность неслучайна: она позволяет вещам внутри проветриваться.

Зимние модели, напротив, оснащены надежной застежкой, часто имеют подкладку и дополнительные карманы. Подобная конструкция позволяет сохранить вещи в любых погодных условиях.

Как цвет влияет на сезонность сумок

Какую сумку выбрать на сезон весна-лето, осень-зима. Фото: www.globallookpress.com/Oliver Gutfleisch

Летом используются светлые оттенки — бежевый, кремовый, айвори, а также пастель: розовые, голубые, лиловые.

«Ну и, конечно, летом часто мы видим яркие акцентные сумки: ярко-зеленой, ярко-фиолетовой, цвета фуксии», — добавила стилист.

Зимняя гамма более сдержанная. Это густые и насыщенные тона: темно-фиолетовый, вишневый, темно-зеленый, темно-синий. Такая палитра функциональна и лучше сочетается с зимней одеждой.

Кроме того, зимой часто используется базовая нейтральная палитра — шоколад, черный, графитовый. Эти оттенки тяжелы для летнего сезона и идеально подходят для зимы.

Какие сумки будут в моде этой зимой

Какую сумку выбрать на сезон весна-лето, осень-зима. Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Модных моделей сумок этой зимой несколько:

Сумки XL Carry All — они удобны и функциональны, нравятся девушкам, потому что вмещают все, что хочется взять с собой;

Модель Хоба — классика зимнего сезона. Она имеет мягкий, округлый силуэт и подходит к большинству моделей верхней одежды;

Сумка Ist West, известная как сумка-такса — модели этой зимы более геометричны, имеют много интересных деталей, обращающих на себя внимание;

Сумка на одной ручке — новинка прямиком с подиума. Это классический хендлбэк, но вместо двух привычных лямок модель имеет всего одну. Такие сумки смотрятся интересно и сразу привлекают внимание, потому что пока в новинку и редко встречаются на улицах города;

Оверсайз клатч — тоже новинка с подиума. Модель выглядит интересно, но абсолютно непрактична: такую сумочку придется постоянно носить в руках. Сумки-клатчи будут очень актуальны этой зимой и придадут налет стрит-стайл шика практически любому образу. Их важное достоинство — универсальная сочетаемость: они хорошо выглядят как с шубами, так и с утепленными пальто, а также с парками и бомберами;

Модель Top Handle — вместительна и имеет классический дизайн. Однако есть ограничение: поскольку такая сумка считается классической, носить ее лучше с одеждой в лаконичном или минималистичном стиле;

Сумки-портфели — еще одна вариация хендлбэка в этом сезоне. Их также лучше сочетать с классической верхней одеждой;

Сумки со змеиным или крокодиловым принтом — это яркие и необычные модели. Чтобы носить их стильно, стоит помнить о главном фэшн-правиле: весь образ должен быть лаконичным и спокойным, а сумка с принтом — единственным ярким и интересным акцентом;

Сумки-саквояжи — последний хит этой зимы. Они являются элементом актуальной сейчас ретро-моды. Но чтобы образ не выглядел винтажным и старомодным, следует сочетать ретро-сумку с современными пальто, куртками, парками. В этом случае сумки-саквояжи выглядят как интересный и актуальный модный акцент.

И это не все! Несколько моделей остались в моде с прошлого сезона.

Меховые сумки переживают небывалую популярность уже который сезон, и эта зима не станет исключением. Дизайнеры вывели на подиум огромное количество таких аксессуаров разных форм, размеров и цвета.

«Меховая сумка также является очень ярким фэшн- акцентом, поэтому остальной ваш гардероб должен быть нейтральным как по моделям, так и по цвету», — подсказала Савицкая.

Мини-сумочки тоже снова вернулись в моду. Они подойдут тем, кто любит интересные фэшн-акценты. Мини-сумки встречаются в разных форматах: как чехлы для телефона, как ключницы или как маленькие декоративные сумочки. Функциональной нагрузки они не несут — просто украшают образ.

Какой цвет сумок будет в моде этой зимой

Какую сумку выбрать на сезон весна-лето, осень-зима. Фото: www.globallookpress.com/JosÃƒÂ© Oliva

Помимо стандартной зимней палитры — черного, графитового, шоколадного, табачного — в тренде будут все оттенки бордовой вишни. Также стоит обратить внимание на яркий классический красный. Этот оттенок абсолютно нетипичен для зимы, но именно этой зимой он будет актуален.

«Поэтому, если вы хотите какую-то яркую акцентную и модную сумку, обратите внимание на красные варианты», — отметила стилист-физиогномист.

Однако это микротренд. Если хочется носить сумку несколько сезонов, лучше выбрать более нейтральный оттенок, например, вишневый или цвета мерло.