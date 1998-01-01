Биатлонист Антон Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», сообщает URA.RU.
По словам Шипулина, уже в мае 2019 года он будет участвовать во внутрипартийных выборах и сейчас надеется заручиться поддержкой избирателей.
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Также бывший биатлонист отметил, что он принял предложение попробовать себя на выборах уже после принятия решения о завершении спортивной карьеры.
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Ранее Пятый канал сообщал, что олимпийский чемпион собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области.