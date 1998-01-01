Биатлонист Антон Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», сообщает URA.RU.

По словам Шипулина, уже в мае 2019 года он будет участвовать во внутрипартийных выборах и сейчас надеется заручиться поддержкой избирателей.

— Если мне удастся избраться, я не оставлю своих инициатив, направленных на развитие спорта в нашей стране. Также я считаю, что если бывший спортсмен избирается в Госдуму, то должен работать в профильном комитете , — заявил олимпийский чемпион в интервью интернет-агентству.

Также бывший биатлонист отметил, что он принял предложение попробовать себя на выборах уже после принятия решения о завершении спортивной карьеры.

— Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена , — подчеркнул Антон Шипулин.

Ранее Пятый канал сообщал, что олимпийский чемпион собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области.