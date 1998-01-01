«Ничего личного»: Юлия Ковальчук зарегистрировалась на сайте знакомств

Юлия Ковальчук зарегистрировалась в приложении для знакомств Tinder. Как сообщает Starhit, это немало удивило ее мужа Алексея Чумакова, но вскоре все встало на свои места — певица искала актера для своего клипа. Роль соответствует месту поиска — подходящий мужчина должен был сыграть парня Юлии в ролике «Давай». В Tinder Юлия нашла молодого человека по имени Алексей.
Примечательно, что Ковальчук не стала скрывать лицо, имя или род занятий — в приложении она указала достоверную информацию. Клип на песню «Давай» доступен на YouTube-канале Юлии Ковальчук.
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