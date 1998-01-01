«Невозвратные» билеты на поезд могут начать продавать и в плацкартные вагоны

, 9:29 Эфирная новость 60

Эксперимент по продаже более дешевых проездных билетов на поезд стартовал 20 января. Пока он распространяется на билеты в купе и сидячие вагоны.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

В России могут поступить в продажу «невозвратные» билеты в платкартные и общие вагоны. С соответствующим предложением депутаты Госдумы обратились в Минтранс.

По мнению законодателей это позволит снизить стоимость проезда. С 20 января РЖД начали продажу билетов по невозвратным тарифам в купе и на сидячие места. Это позволит сэкономить от пяти до двадцати процентов от стоимости билета. Если эксперимент окажется удачным, его распространят на все пассажирские направления.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиры, купившие «невозвратные» билеты, все же смогут их сдать по уважительной причине.  В кассах РЖД вам пойдут навстречу если причиной возвращения проездного документа будет указана болезнь, несчастный случай или смерть близкого родственника. Однако необходимо будет предоставить соответствующий документ.

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