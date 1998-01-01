Пассажиров метро отучат от сидения «нога на ногу»

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Общественники выступили с инициативой внести изменения в объявления, звучащие в московском метрополитене.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

В столичной поземке хотят ограничить пассажиров, предпочитающих сидеть, положив одну ногу на другую. Соответствующее предложение появилось на сайте Российской общественной инициативы.

Авторы документа указывают, что скрещенные ноги на уровне колен занимают много места в вагонах метро и создают неудобства для других пассажиров. Так выставленные в проход ботинки пачкают одежду и могут стать причиной падения людей, сообщает «Московский Комсомолец».

Если просьба общественников будет одобрена городскими властями, то объявление рекомендательного характера появится в аудиоэфире метро. Таким образом возникли рекомендации снимать со спины объемные рюкзаки и занимать обе стороны эскалатора для экономии времени.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему власти Петербурга расторгли контракт с «Метростроем».

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