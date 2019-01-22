Очевидцы сообщают о хлопке в одном из банков Новосибирска

Хлопок произошел в круглосуточном отделении банка на улице Первомайская в Новосибирске. Об этом рассказали очевидцы, эту информацию приводит ТАСС.

Сообщение об инциденте в жилом доме поступило на пульт полиции около 4 часов утра во вторник 22 января. Прибывшие на место ЧП стражи порядка зафиксировали разрушения в офисе одного из коммерческих банков. Ударной волной вырвало входную дверь и окна, при этом банкоматы получили только внешние повреждения, сообщают местные СМИ.

По информации ТАСС, преступникам не удалось забрать деньги. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Полиция устанавливает подозреваемых.

Ранее Пятый канал сообщал, что злоумышленники ограбили храм в Тамбовской области.