Видео: Злоумышленники ограбили храм в Тамбовской области

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Двое мужчин похитили иконы, имеющие особую историческую, художественную и культурную ценность.

Фото, видео: МВД России

Злоумышленники ограбили храм Казанской иконы Божией Матери в селе Курдюки Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, двое мужчин взломали замки на дверях храма и похитили четыре иконы: «Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон», «Святой Великомученик Димитрий Солунский», а также Пресвятой Богородицы «Казанская» и «Скоропослушница». Все они имеют особую историческую, художественную и культурную ценность.

Одного из подозреваемых в ограблении уже удалось задержать. Им оказался житель города Рыбинск Ярославской области. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «хищение предметов, имеющих особую ценность». Расследование продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал об ограблении и осквернении храма Московского патриархата в Киеве.

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