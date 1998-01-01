Операция по спасению малыша из колодца в Испании затянулась на девять дней

, 16:29 Эфирная новость 15

О пропавшем в городе Тоталан ребенке по-прежнему ничего не известно.

Фото, видео: Пятый канал

За спасательной операцией в испанском городе Тоталан сейчас следят все западные СМИ. Там уже девятые сутки пытаются обнаружить двухлетнего мальчика, который провалился в колодец. Малыш находится на глубине несколько десятков метров. О состоянии ребенка по-прежнему ничего не известно. Спасатели всё еще надеются найти его живым.

22 января начался заключительный этап операции. Несколько дней специалистам потребовалось на то, чтобы пробурить параллельную колодцу шахту. В специальной капсуле сотрудники МЧС спустятся на глубину в 60 метров и уже там продолжат поиски.

Мальчик провалился в скважину диаметром 25 сантиметров 13 января. С тех пор о нем ничего не известно. В шахте с помощью специальной видеокамеры были обнаружены личные вещи ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасателям удалось найти пакетик с конфетами мальчика. Они не теряют надежды, что ребенка удастся достать живым. 

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