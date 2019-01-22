Молодого человека доставили в отделение полиции Выборгского района из ночного клуба рано утром во вторник, 22 января. Неизвестно, что именно вытворял разгулявшийся петербуржец, но задержан он был за хулиганство.

Однако когда дебошира привели в полицию, снять с него наручники оказалось невозможным, сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, незадачливому задержанному пришлось вызывать спасателей. Специалисты распилили железный браслет, остужая раскаляющийся металл снегом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина устроил дебош в московском «Домодедово». Нетрезвый гражданин подкидывал в воздух свой багаж и кричал «бомба».