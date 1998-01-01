Центробанк отправил на санацию крупный банк из ТОП-50

Банк России утвердил план санации «Московского индустриального банка» (МИнБанк). Финансовое учреждение перейдет под контроль Фонда консолидации банковского сектора, который принадлежит Центробанку.

По информации RT, регулятор войдет в капитал МИнБанка и предоставит финансовую помощь для удержания нормального уровня ликвидности. Ожидается, что государственное вмешательство не отразиться на работе банка.

В сообщении Центробанка говорится, что решение о санации связано с рядом нерешенных финансовых проблем, которые образовались за несколько лет участия в неэффективных проектах в сфере строительства, промышленности и недвижимости.

По состоянию на 2019 год МИнБанк находился на 33 месте в банковской системе по размеру активов. Банк представлен в 28 субъектах России и имел 273 офиса.

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