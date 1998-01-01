В Центробанке объяснили блокировку форекс-дилеров

Центральный банк отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров из-за агрессивной рекламы и рисков для россиян, связанных с деятельностью компаний на финансовых рынках. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

По ее словам, компании фактически использовали лицензию Банка России в качестве рекламы, вели агрессивную деятельность по вовлечению граждан на рынок форекс. Риски простых россиян вызвали глубокую озабоченность регулятора.

Селютина отметила, что жесткое решение ЦБ было принято после неоднократных нарушений закона. Селютина отметила, что все заблокированные компании являются «дочками» крупных зарубежных форекс-дилеров.

Ранее Пятый канал рассказывал о блокировке российских форекс-дилеров.