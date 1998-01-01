В петербургской школе отравились пятеро учеников

Массовое отравление произошло во вторник 22 января в школе № 633 Калининского района Петербурга. По информации Пятого канала, пятеро учеников находятся без сознания. Всем пострадавшим по 15 лет.

По одной из версий, дети отравились неизвестным наркотическим веществом. В школу уже прибыли сотрудники полиции. Директор помогает следствию. Школьникам оказали на месте первую помощь, после чего отправили в больницу. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Ранее аналогичный случай произошел в Красном селе. В середине декабря семеро учеников попали в больницу после занятия в бассейне. Врачи поставили им диагноз «отравление хлором».