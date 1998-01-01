Адвокат Кокорина прокомментировала письмо, в котором футболист назвал россиян «стадом баранов»

Письмо, в котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин, назвал россиян «стадом баранов», было написано еще в октябре, сразу после задержания игрока. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова.
Кроме этого, по ее мнению, журналисты попросту вырвали наиболее зацепившую их фразу из контекста.
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Ранее Пятый канал сообщал, что нападающий «Зенита» назвал жителей России «стадом баранов» в переписке с петербуржцем. Также Александр Кокорин пообещал своему болельщику, что «скоро будет» и попросил мужчину не обращать внимание на скандал с произошедшей дракой.