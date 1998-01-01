Адвокат Кокорина прокомментировала письмо, в котором футболист назвал россиян «стадом баранов»

Письмо, в котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин, назвал россиян «стадом баранов», было написано еще в октябре, сразу после задержания игрока. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова.

Кроме этого, по ее мнению, журналисты попросту вырвали наиболее зацепившую их фразу из контекста.

— Там вырванная из контекста фраза. Непонятно, кому и что. Мы знаем точно, что письмо это было написано в самом начале, когда задержали Кокорина. Тысячи писем приходило. Мы найдем это письмо. Это же личная переписка, будем узнавать, как она попала в СМИ , — сказала Стукалова.

Ранее Пятый канал сообщал, что нападающий «Зенита» назвал жителей России «стадом баранов» в переписке с петербуржцем. Также Александр Кокорин пообещал своему болельщику, что «скоро будет» и попросил мужчину не обращать внимание на скандал с произошедшей дракой.