В живых остался только один член экипажа рухнувшего под Мурманском самолета

Число жертв крушения бомбардировщика Ту22-3М снова возросло. Стало известно о третьем погибшем.

Мужчину успели доставить в медучреждение, но спасти его не удалось — летчик скончался в отделении интенсивной терапии. Сейчас врачи борются за жизнь единственного оставшегося в живых члена экипажа. Состояние мужчины 1973 года рождения они оценивают как тяжелое: среди основных диагнозов перелом рукоятки грудины (располагается спереди вертикально между ребер — прим. ред.), перелом ребер и ушиб легких. 45-летний мужчина также находится в реанимации.

Самолет Ту22-М3 рухнул в Мурманской области во вторник, 22 января. Жителям региона удалось сделать фото бомбардировщика Ту22-М3 в момент крушения. На снимках отчетливо видно, как дымящаяся машина летит к земле. Кадры оказались в распоряжении региональной телекомпании ТВ-21.

tv21.ru

Примечательно, что дым и пламя были настолько яркими, что очевидцы нашлись даже в Мурманске. Ближайший к месту крушения населенный пункт находится в нескольких часах езды от регионального центра.

tv21.ru

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Мурманской области произошло крушение самолета. По предварительным данным, причиной происшествия стал снежный заряд, из-за которого у экипажа начались ошибки в пилотировании и произошла жесткая посадка.