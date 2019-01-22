Путин: РФ и Япония могли бы увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Кремле заявил, что обе страны могли бы увеличить товарооборот в полтора раза — до 30 миллиардов долларов.

По словам российского лидера, он обсудил с японским коллегой идею более амбициозных планов экономического взаимодействия. Стороны также затронули тему инвестиционного сотрудничества.

— Если говорить в целом, то на экономическом треке сотрудничество России и Японии движется позитивно, есть очевидные достижения. Однако, по нашему общему с господином Синдзо Абэ мнению, качественного сдвига пока не произошло, и потенциал кооперации двух стран задействован еще не в полной мере — не полностью, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин и Абэ немало времени уделили перспективам заключения мирного договора. Как отметил президент, впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение.

Как сообщал Пятый канал, в начале переговоров Путин отметил пользу регулярных встреч с Абэ.