Министерство промышленности и торговли Российской Федерации во вторник, 22 января, на своей странице в Facebook опубликовало видеоролик, на кадрах которого наглядно демонстрируется работа по созданию на основе Единой модульной платформы линейки новых автомобилей «Aurus» для перевозки и сопровождения первых лиц государства и лиц, подлежащих государственной охране.

Разработка этого амбициозного и масштабного проекта ведется институтом «НАМИ» с 2013 года. В ее рамках были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование. Использование принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства.

В ходе работ по созданию была сконструирована линейка мощных двигателей V8 и V12, работающих в паре с электромотором. Впервые в истории отечественного автопрома все машины данного проекта гибридные.

Первыми экземплярами, которые были представлены широкой публике, стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента России автомобили «Aurus Senat» — седан и лимузин.

Меньше чем через полгода после мировой премьеры «Aurus» вошел в список величайших лимузинов в истории по версии авторитетного и профильного издания Autocar.

Ранее Пятый канал сообщил, что Владимир Путин прокатил главу Сербии Александра Вучича по Белграду на своем автомобиле «Aurus Senat Limousine». Совместная поездка произошла во время официального визита российского лидера в Сербию в четверг, 17 января.