В год Свиньи рубли в копилку: Россияне снова начали накапливать сбережения

, 6:45 32

Специалисты уверяют — жители России возвращаются к сберегательной модели потребления.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В 2019 году россияне накопят 5,5 триллиона рублей, что на 22% больше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствует макропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), пишут «Известия».

В 2017 и 2018 годах прирост накоплений россиян был одинаковым — по 4,5 триллиона рублей. Прогнозируемому возврату к накопительному поведению будут способствовать ускорение инфляции и повышение ставок по вкладам. Так, к 2020 году накопления россиян составят 6,2 триллиона рублей, в 2021 году — 6,6 триллиона.

Замдиректора ИНП РАН Александр Широв отмечает, что сберегательная модель становится более выгодной тактикой в экономических реалиях 2019 года.

— Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам, — отметил Широв.

В 2019 году ставки по депозитам выросли до 7,5–8%, а проценты по потребительским кредитам увеличились до 13–14%, по ипотечным — до 9-10%.

Ранее Пятый канал рассказывал о росте цен на лекарства в российских аптеках.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

8:01
Обойдется: Дональду Трампу законодательно запретили выводить страну из НАТО
7:53
«Так он не европеец?» — Волочкова станцевала лезгинку «любимого», чем озадачила поклонников
7:42
В России научились определять болезнь Паркинсона на ранней стадии
7:31
Это фейк! Источник опроверг роман Брэда Питта и Шарлиз Терон
7:21
Копенкина уверена: хороший любовник лучше скверного мужа
7:11
Бортпроводники рассказали о состоянии злоумышленника во время захвата самолета
7:08
Видео: как выглядит роскошное поместье Агаларова изнутри
7:04
Тверь по-прежнему без тепла
7:01
Интервью c Cream Sodа: о создании трека «Kto ty» и лучших релизах 2018-го
6:59
В Совфеде прокомментировали слова генсека СЕ о кризисе в организации
6:45
В год Свиньи рубли в копилку: Россияне снова начали накапливать сбережения
6:31
Ночная репетиция: Петербург готовится отметить 75 лет со дня снятия блокады
6:16
Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео
6:01
Энн Хэтэуэй отказалась от алкоголя до совершеннолетия сына
5:55
«Тяжела и неказиста»: Лобода показала синяки на ногах после концертов в Москве
5:42
«Русская Кардашьян» продолжает дразнить подписчиков своими формами — видео
5:28
Водителей, сбежавших с места ДТП, хотят сажать в тюрьму
5:15
Бросилась не к мужу! Стало известно, что сделала Собчак сразу после избиения Богомолова — видео
5:01
Кандидатуру Юлии Тимошенко поддержал раскольник Филарет
4:48
В Петебурге скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 янв

Маркетинговые ходы и другие уловки: в аптеках резко взлетели цены на лекарства

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама