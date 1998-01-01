В год Свиньи рубли в копилку: Россияне снова начали накапливать сбережения

В 2019 году россияне накопят 5,5 триллиона рублей, что на 22% больше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствует макропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), пишут «Известия».

В 2017 и 2018 годах прирост накоплений россиян был одинаковым — по 4,5 триллиона рублей. Прогнозируемому возврату к накопительному поведению будут способствовать ускорение инфляции и повышение ставок по вкладам. Так, к 2020 году накопления россиян составят 6,2 триллиона рублей, в 2021 году — 6,6 триллиона.

Замдиректора ИНП РАН Александр Широв отмечает, что сберегательная модель становится более выгодной тактикой в экономических реалиях 2019 года.

— Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам , — отметил Широв.

В 2019 году ставки по депозитам выросли до 7,5–8%, а проценты по потребительским кредитам увеличились до 13–14%, по ипотечным — до 9-10%.

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