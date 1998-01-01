В России научились определять болезнь Паркинсона на ранней стадии

Российские ученые научились определять болезнь Паркинсона на ранних стадиях, пишут «Известия».

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития имени Кольцова РАН Михаил Угрюмов рассказал об эксперименте на мышах, в ходе которого исследователи смоделировали у грызунов раннюю и позднюю стадию заболевания при помощи нейротоксина МФТП. Затем биомаркеры (химический состав крови, количество лимфоцитов и экспрессия генов) животных сравнили с метками человека. Выяснилось, что 20% маркеров на поздних стадиях болезни проявляются на ранних стадиях. Это дает возможность ставить правильный диагноз у склонных к болезни Паркенсона без видимых признаков недуга.

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