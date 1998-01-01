В России научились определять болезнь Паркинсона на ранней стадии

Российские ученые научились определять болезнь Паркинсона на ранних стадиях, пишут «Известия».
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий лабораторией
Ранее Пятый канал рассказывал о поиске учеными источника шизофрении и аутизма.
23 янв, среда, 8:11
Отечественные ученые нашли способ определять маркеры тяжелого заболевания задолго до проявления характерных симптомов.
Фото: www.globallookpress.com
Российские ученые научились определять болезнь Паркинсона на ранних стадиях, пишут «Известия».
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий лабораторией
Ранее Пятый канал рассказывал о поиске учеными источника шизофрении и аутизма.
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