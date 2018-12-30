Александра Головина заметили нетрезвым во время авиаперелета

, 10:01 Фото 160

О том, что актер оказался на борту самолета в алкогольном опьянении, рассказала в сети случайная попутчица Головина.

Фото: Instagram @s.a.n.e.k13

Актеру Александру Головину в наступившем году тотально не везет. Мало того что скандал вокруг артиста с участием его бывшей возлюбленной Светланы Белогуровой и ее маленькой дочери стремительно набирает обороты — так теперь еще и пользователи соцсетей подливают масла в огонь, рассказывая о том, как он оказался в самолете в нетрезвом виде.

В комментариях под одним из постов Белогуровой в Instagram сердобольная пользовательница с ником ni_sweet решила, вероятно, поддержать Светлану в ее борьбе за признание малышки дочерью Головина. Правда, поддержка вышла своеобразной — женщина принялась публично рассказывать о неподобающем состоянии актера на одном из авиарейсов.

Instagram @sveta_cady

— Это недавно было. Он точно летел на презентацию «Елок». Он был бухой, мой муж знать не знал кто это. Он не скандалил, а тихонько написал жалобу на моего мужа, хотя не отрицал, что выпил, возможно, даже что-то употреблял, — в красках описала ситуацию пользовательница.

При этом женщина отметила, что и сама представления не имела о том, кто такой Александр Головин, но «сразу подумала, что человек неприятный». При этом официальные источники эту информацию на данный момент не подтверждали.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александр Головин согласился на ДНК-тест для установления родственных связей с дочкой Светланы Белогуровой.

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