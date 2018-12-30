Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства

, 10:13 20

Звезда сериала «Кадетство» и франшизы «Елки» впервые прокомментировал ситуацию с внебрачным ребенком.

Фото: Instagram @s.a.n.e.k13

30-летний актер и телеведущий Александр Головин пройдет ДНК-тест для установления отцовства. На основании результатов генетической экспертизы будет решаться вопрос о выплате алиментов. Об этом рассказал адвокат артиста Владислав Подшибякин.

Скандальная история стала достоянием общественности в декабре прошлого года. В эфире телешоу экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова рассказала о внебрачном ребенке от Александра Головина.

По словам девушки, бывший возлюбленный прекратил с ней общение и отказался признавать дочь, после чего за дело взялись юристы. «СтарХит» сообщает, что Головину придется выплачивать алименты, если суд признает его отцовство.

Ранее Пятый канал рассказывал, как актриса Настасья Самбурская попала под критику Екатерины Гордон, после того как выгнала из своей квартиры молодую мать.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:20
Волна гриппа и ОРВИ прокатилась по российским регионам
10:13
Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства
10:04
Очевидцы сообщили о задымлении в здании Арбитражного суда в Петербурге — видео
10:03
Сальма Хайек «пригрела» змею на груди — видео
9:52
Пассажиров метро отучат от сидения «нога на ногу»
9:43
«Статья расстрельная» — подробности покушения на Брежнева
9:39
Очевидцы сообщают о хлопке в одном из банков Новосибирска
9:29
«Невозвратные» билеты на поезд могут начать продавать и в плацкартные вагоны
9:15
Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека
9:00
В Госдуме обсудят способы защиты соцвыплат от взыскания
8:44
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
8:39
В Кремле готовятся к сложным переговорам с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
8:27
Хоррор от харьковских людоедов: Отец с сыном съели гостя, из-за службы в полиции
8:09
Пострадавших при пожаре на танкерах не могут доставить на берег
8:01
«Позорный провал»: депутат Рады о состоянии экономики Украины
7:56
Самая холодная ночь января зафиксирована в Москве
7:45
«Вне времени»: Названы лучшие фото-сравнения челленджа с участием звезд
7:35
Назад в будущее: Motorola выпустит телефон-раскладушку с гибким экраном
7:23
Строительство «Северного потока—2» поддержали 73% немцев
7:11
Тарифы ЖКХ — тепло в квартирах, от цен на которое мороз по коже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 января

Екатерина Гордон: Будем судиться с Головиным для установления отцовства

7 января

«Самбурская вообще без сердца» — Экс-возлюбленная Головина впервые высказалась

5 января

«Стыдно и трусливо» — Гордон разнесла Самбурскую за скандал с Белогуровой

30.12.2018

Самбурская в бешенстве из-за Белогуровой, рассказавшей о внебрачной дочери от Головина

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама