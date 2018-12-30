Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства

30-летний актер и телеведущий Александр Головин пройдет ДНК-тест для установления отцовства. На основании результатов генетической экспертизы будет решаться вопрос о выплате алиментов. Об этом рассказал адвокат артиста Владислав Подшибякин.

Скандальная история стала достоянием общественности в декабре прошлого года. В эфире телешоу экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова рассказала о внебрачном ребенке от Александра Головина.

По словам девушки, бывший возлюбленный прекратил с ней общение и отказался признавать дочь, после чего за дело взялись юристы. «СтарХит» сообщает, что Головину придется выплачивать алименты, если суд признает его отцовство.

Ранее Пятый канал рассказывал, как актриса Настасья Самбурская попала под критику Екатерины Гордон, после того как выгнала из своей квартиры молодую мать.