Незрячую женщину выселяют из ранее подаренной ей квартиры в Махачкале

В Махачкале судебные приставы выселяют из квартиры на улицу инвалида по зрению. Шесть лет назад женщина получил ключи лично от мэра города, исправно оплачивала квитанции, сделала ремонт, но вдруг оказалось, что никакая собственность ей не принадлежит. Бывший глава администрации щедро раздавал жилье сиротам и малоимущим. При новом мэре подарок предшественника попросили вернуть.

Тианат Газимагомедова получила повестку от судебных приставов. В документе говорится, что незрячая женщина должна освободить квартиру.

— У меня нервный срыв, давление, меня забрали в больницу на носилках. Вот с тех пор я и нервничаю, — рассказывает инвалид первой группы.

Газимагомедова говорит, что квартиру получила от властей. Шесть лет назад мэр Махачкалы лично вручил ей ключи.

— Он мне в 2012 году вместе с сиротами дал мне ключи и еще какую-то бумагу. Они там сказали, это оставить, видя мое положение. Сказали, что все документы сами сделают. Я думала раз уж сказали, то не подведут, — рассказывает слепая женщина.

Документов Тианат Газимагомедова так и не получила. Теперь она наняла адвоката, чтобы доказать, что жилье принадлежит ей. Уже удалось отменить решение суда о выселении и назначить новое слушание.

— Как так получилось, что слепая женщина живет здесь с 2012 года? Как получилось, что лицевые счета оформила на себя? Как получилось, что она оплачивает коммунальное обслуживание? Все квитанции и чеки есть, — задается вопросом адвокат Лайла Убайдулаева.

Журналистам Пятого канала удалось найти видеозапись 2012 года с торжественным вручением ключей от квартир. Однако Тианат в кадр не попала. На запрос в администрацию ответили, что Газимагомедова до сих пор числится в очереди на получение жилья.

— Газимагомедовым не была выделена жилая площадь, не выдавался ордер, как состоящим в очереди, и не составлялся договор социального найма для проживания в какой-либо квартире, — сообщили чиновники.

Тут же объясняют: бывший мэр Махачкалы лично хотел помочь инвалиду, но оформить квартиру на Тианат не успел. Спустя пару месяцев Саида Амирова арестовали, а позже приговорили к пожизненному сроку.

Уже на следующей неделе суд вынесет окончательное решение. Адвокату нужно сотворить чудо, найти доказательства того, что квартира принадлежит Газимагомедовой. Иначе слепую женщину выселят. Впрочем, сама Тианат покидать квартиру не собирается.

— Я инвалид по зрению, что я хорошего вижу? Я белый свет не вижу, меня легче убить, чем выселить отсюда, — сказала она.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство РФ направит 1,2 миллиарда рублей на нужды инвалидов.