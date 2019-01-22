Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом

, 17:56 Фото 980

На этот раз голая балерина растянулась на стоящей в сугробе купели, прикрываясь веником.

Фото: ВКонтакте @volochkova_a

Анастасия Волочкова, неделю назад сидевшая перед камерой на шпагате на мальдивском пляже, снова разозлила своих подписчиков «голым» шпагатом — на этот раз над стоящей в сугробе купелью. На фото, которое балерина выложила в Instagram, она прикрывается только банным веником.

— Мои любимые, как без #шпагатаволочковой! Глазами Любимого, — подписала снимок Анастасия.

Реакция подписчиков была мгновенной и предсказуемой. Одни принялись писать Волочковой нравоучения, другие бросились на защиту своего кумира. А третьи поупражнялись, как сумели, в остроумии.

— Настя, зачем вы гоняете любимого по вашему имению с фотоаппаратом?! Дайте ему посидеть спокойно хоть один день.

— В жизни не поверю, что нормальный мужчина будет фотографировать свою полуголую женщину для фото в инстаграм! Настя, ваши откровенные фото лишь говорят о вашем одиночестве, с целью привлечь к себе внимания, иначе это диагноз…

— А почему вы как деревянная, как будто вас заставили? Лицо вас выдает, может вам нужно помощь.

— Выражение лица надо сделать мемом, что за балет и какого фуэте, — пишут комментаторы.

Ранее Пятый канал публиковал посвященные шпагату Волочковой стихи Сергея Шнурова, а также стихотворный ответ балерины.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь
17:25
Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков
17:08
Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
17:04
Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный
16:50
Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню
16:47
«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым
16:37
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
16:28
Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста
16:21
Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама