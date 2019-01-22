Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом

Анастасия Волочкова, неделю назад сидевшая перед камерой на шпагате на мальдивском пляже, снова разозлила своих подписчиков «голым» шпагатом — на этот раз над стоящей в сугробе купелью. На фото, которое балерина выложила в Instagram, она прикрывается только банным веником.

— Мои любимые, как без #шпагатаволочковой! Глазами Любимого, — подписала снимок Анастасия.

Реакция подписчиков была мгновенной и предсказуемой. Одни принялись писать Волочковой нравоучения, другие бросились на защиту своего кумира. А третьи поупражнялись, как сумели, в остроумии.

— Настя, зачем вы гоняете любимого по вашему имению с фотоаппаратом?! Дайте ему посидеть спокойно хоть один день.

— В жизни не поверю, что нормальный мужчина будет фотографировать свою полуголую женщину для фото в инстаграм! Настя, ваши откровенные фото лишь говорят о вашем одиночестве, с целью привлечь к себе внимания, иначе это диагноз…

— А почему вы как деревянная, как будто вас заставили? Лицо вас выдает, может вам нужно помощь.

— Выражение лица надо сделать мемом, что за балет и какого фуэте, — пишут комментаторы.

Ранее Пятый канал публиковал посвященные шпагату Волочковой стихи Сергея Шнурова, а также стихотворный ответ балерины.