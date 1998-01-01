Фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

16-летняя российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место после исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Юная спортсменка показала результат 75,00 баллов, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Алина Загитова является чемпионкой Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане в одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом году фигуристка также победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро, уступив японской фигуристке Рике Кихире. Стоит отметить, что в активе россиянки два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).

На втором месте наша соотечественница Софья Самодурова с 72.88 баллами. Еще одна российская фигуристка Станислава Константинова не справилась с волнением и в результате заняла только 11-е место.

Прокат произвольный программы у женщин пройдет 25 января.

Ранее Пятый канал сообщал, что сверхпопулярные в Японии российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в совместном рекламном ролике. Видео посвящено рекламе японской мобильный игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record.