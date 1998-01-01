Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста

Венесуэлу вновь охватили беспорядки. Акции прошли во всех крупных городах, в том числе и в Каракасе. Сторонники оппозиции жгут покрышки, люди перекрыли дороги и заблокировали здание Верховного суда.

Демонстрации начались после неудавшейся попытки военного мятежа. Его быстро подавили, а зачинщиков арестовали. Однако в поддержку военных на улицы вышли тысячи людей. Они требуют отставки президента Николаса Мадуро, которого переизбрали всего две недели назад.

Протесты переросли в столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается об одном погибшем и десятках раненых. Власти призвали людей не поддаваться на провокации и не выходить на улицы.

Ситуация накаляется с каждым с часом и уже стала беспокоить соседей. Обстановку в Венесуэле на экстренном совещании обсудят члены организации американских государств.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в США отказались признать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он был переизбран в 2018 году.