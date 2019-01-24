Первые по свержениям: Трампа высмеяли за поддержку переворота в Венесуэле

В интернете бурно обсуждают позицию США и Дональда Трампа относительно государственного переворота в Венесуэле. Напомним, там на фоне беспорядков и акций протеста спикер Национально ассамблеи провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Америка кандидата-самозванца поддержала. Теперь пользователи сети припоминают Трампу вмешательства США в дела других стран и «признают» президентом Хилари Клинтон, сообщают «Известия».

— На примере Венесуэлы американцы демонстрируют полное невмешательство в выборы. Они президентов назначают, — подметил пользователь с ником mvv 034.

— Таки мы признаем президентом Хиллари (Клинтон— прим. ред.), — иронизирует некто под именем Лиловый Шарф РФ, намекая на выборы президента США в 2016 году.

— Давно известно, что США — первые по устройству переворотов, свержению законных правительств и вмешиванию во внутренние дела других государств, — негодуют интернет-пользователи.

Хуан Гайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, наплевав на волеизъявление избирателей страны — в мае 2018 года всенародным голосованием главой государства был избран Николас Мадуро. Гайдо уже поддержали и признали США, Канада, Бразилия, Перу и Аргентина. В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Америкой, обвинив Соединенные Штаты в попытке переворота.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе демонстраций в Венесуэле уже задержаны более ста человек.