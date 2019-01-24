Первые по свержениям: Трампа высмеяли за поддержку переворота в Венесуэле

В интернете бурно обсуждают позицию США и Дональда Трампа относительно государственного переворота в Венесуэле. Напомним, там на фоне беспорядков и акций протеста спикер Национально ассамблеи провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Америка кандидата-самозванца поддержала. Теперь пользователи сети припоминают Трампу вмешательства США в дела других стран и «признают» президентом Хилари Клинтон, сообщают «Известия».
Хуан Гайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, наплевав на волеизъявление избирателей страны — в мае 2018 года всенародным голосованием главой государства был избран Николас Мадуро. Гайдо уже поддержали и признали США, Канада, Бразилия, Перу и Аргентина. В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Америкой, обвинив Соединенные Штаты в попытке переворота.
Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе демонстраций в Венесуэле уже задержаны более ста человек.