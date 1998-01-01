Житель Петербурга нарочно остановил движение поездов на «красной» ветке метрополитена, когда сел на рельсы. Видео инцидента, произошедшего на станции «Политехническая», появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На кадрах видно, что мужчина сидит на рельсах без движения и не собирается уходить даже тогда, когда в нескольких метров от него остановился поезд. В результате сотрудники подземки насильно заставили петербуржца встать и тут же передали сотрудникам полиции.

Ранее Пятый канал рассказывал, как солдат-срочник прыгнул на рельсы перед подъезжающим поездом в петербургском метро. Молодого человека удалось спасти.