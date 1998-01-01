Хабаровский УФСИН не раскрывает местонахождение Цеповяза

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Представитель УФСИН России по Хабаровскому краю пояснил отказ комментировать нынешнее положение осужденного, сославшись на статью УК.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Вячеслав Цеповяз 26

Хабаровский УФСИН отказался комментировать местонахождение Вячеслава Цеповяза, сообщает РИА Новости. Напомним, в ряде СМИ появилась информация, что члена банды Цапков перевели из колонии Приамурья в СИЗО Хабаровска.

Представители УФСИН в своем отказе от комментариев сослались на статью в Уголовном кодексе.

— Любая информация о том, где содержится тот или иной осужденный, относится к персональным данным, которые, согласно статье 17 УК РФ, мы не имеем права распространять, где он содержится, в каком регионе, — заявил представитель ведомства.

Ситуация с содержанием осужденного на 20 лет лишения свободы Вячеслава Цеповяза привлекла внимание общественности после скандальных фото: в стенах колонии он питался крабами и икрой, занимался спортом и развлекался всеми доступными способами. Когда фотографии с досугом Цеповяза появились в СМИ, прокуратура начала проверку и начальник приамурской ФСИН был привлечен к дисциплинарной ответственности. Следом генпрокуратура завела уголовное дело по факту превышения должностных полномочий: правоохранители установили, что руководство колонии № 3 предоставляло осужденным разные послабления режима содержания в обмен на подарки.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд обязал Цеповяза отдать бывшей жене четыре миллиона рублей.

Тема:
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