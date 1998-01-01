Цеповяз собирается отсудить у своих детей половину бизнеса

Заключенный амурской колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз претендует на половину доли в уставном капитале фирмы, которой управляют его дети, сообщает сайт KP.RU.

Речь идет о компании «Созвездие», права на которую принадлежат его сыну Дмитрию и дочери Оксане. Они получили предприятие от бывшей жены Цеповяза Натальи. В иске заключенный просит признать сделку недействительной и признать за ним 50% доли предприятия. По словам адвоката осужденного, речь идет о сумме в 4,2 миллиона рублей. На компании числятся химчистка и ресторан в станице Кущевская.

Известно, что краснодарский суд уже принял иск Цеповяза. Ранее служители Фемиды отказали заключенному в жалобе к бывшей супруге Наталье, в которой тот оспаривал брачный договор.

Осенью 2018 года большой общественный резонанс вызвали свидетельства роскошной жизни Цеповяза в колонии строго режима в Амурской области. На опубликованных фотографиях осужденный за убийства сидит в комфортабельной камере, ест крабов и жарит шашлыки.