Хорошо сидим: В сети появилось видео с «владениями» Цеповяза в колонии

В сети появилось новое скандальное видео о жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области. На кадрах представлены целые угодья с пасекой, огородом и беседкой. И все это — прямо на территории исправительного учреждения. Судя по кадрам, строгим режим наказания точно назвать нельзя — у Цеповяза свой особый рацион питания и отдельная зона отдыха.

— Здесь стол, навесик такой, умывальник собственного сооружения, — комментирует интерьер «владений» Цеповяза автор видео.

Запись, предположительно, сделал один из работников колонии: якобы она предназначалась для спонсоров Цеповяза в качестве отчета, как и фотографии, попавшие в широкий доступ осенью прошлого года. На снимках Вячеслав Цеповяз позировал у мангала с шашлыками, ел крабов и красную икру.

В УФСИН по Амурской области заявили, что пиршества происходили в 2015-м году, с тех пор руководство сменилось, а все причастные — наказаны. Сам Цеповяз был помещен в штрафной изолятор за нарушения режима. Новую запись уже изучают в прокуратуре.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хабаровский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Цеповяза.