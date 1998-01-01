Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы «Роснано» Анатолия Чубайса, предложившего сделать ее ведущей реалити-шоу «Дом-2» вместо Ольги Бузовой.

— Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит «Дом-2», — написала дипломат в Facebook.

Таким образом она отреагировала на реплику Чубайса, которую он озвучил в интервью Business FM.

— Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть, — сказал глава «Роснано».

Полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как он заявил, что Россия — «бедная страна». Дипломат напомнила, что это совсем не так, но задала вопрос, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно» человеку, который десятилетиями был членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.

В ответ Чубайс назвал Захарову «наиболее активным блогером» во власти и рассказал о реалиях российский экономики начала 1990-х годов.

Как сообщал Пятый канал, Захарова сначала поблагодарила оппонента за ответ, в котором, по ее словам, достаточно пошлости и ошибок, но заявила, что экономические достижения Чубайса вспоминает с дрожью.