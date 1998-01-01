Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга

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По словам главы Совета Федерации, в России нет аналогов такого проекта, который возведен для районного управления внутренних дел.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг, 24 января, открыла новый комплекс зданий для Управления МВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

Матвиенко назвала это событие неординарным для города, ведь общая площадь комплекса составила 15 тысяч квадратных метров, и все это расположено «в центре Петербурга, а не на выселках».

— Для того, чтобы повышать качество, эффективность работы, сотрудники полиции должны быть обеспечены всем необходимым. Радует то, что здесь все продумано функционально по служебным делам, здесь и забота о сотрудниках — спортзал, столовая, тренажерный зал — что не роскошь, а необходимость для поддержания физической формы, — отметила она.

Она также поблагодарила руководителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова за инициативность и «пробивные качества».

— Три гектара территории заполучить — задача нелегкая, — сказала она.

Она добавила, что комплекс зданий был возведен за рекордно короткие сроки, и аналогов ему в России нет, ведь он построен для районного управления внутренних дел.

Ранее Пятый канал сообщал, что генерал Умнов уйдет с поста начальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, который он занимал с 2012 года.

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