Начало пожара в квартире в Балашихе попало на видео

Момент начала пожара в многоквартирном доме попал на видео. Возгорание произошло в Балашихе в четверг, 24 января.

Запись сделали жители окрестных домов — на ней видно, как верхняя часть многоэтажки скрывается в клубах черного дыма. Затем раздается хлопок и пламя мгновенно вырывается наружу.

Из-за пожара в пострадавшем доме произошло обрушение крыши. Известно о двух погибших, информации о наличии раненых в результате происшествии пока нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 24 января в подмосковной Балашихе загорелась квартира на верхнем этаже новостройки.