Все зашаталось: очевидцы о моменте возгорания квартиры в Балашихе

, 23:21 Эксклюзивное интервью 140

Жители соседних подъездов новостройки рассказали Пятому каналу о том, как начинался пожар в многоэтажке в Подмосковье.

Фото, видео: Пятый канал

Очевидцы происшествия в новостройке в Балашихе рассказали Пятому каналу о первых секундах инцидента. Квартира многоэтажного дома загорелась вечером в четверг, 24 января.

Супруги, ставшие свидетелями возгорания, в этот момент находились у себя в квартире в соседнем подъезде дома. Пара рассказывает, что был слышен сильный шум.

— Мы сидели за столом. Тут грохот, все зашаталось, а потом что-то еще на дорогу упало. Получается, сотрясение пошло, напряжение по зданию, — рассказывают они.

Упавший на асфальт предмет, который очевидцы не смогли распознать — это оконная рама. В момент хлопка в пострадавшей квартире выбило окна. Воздушная волна была такой силы, что рама перелетела через два соседних подъезда.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в пожаре погибли два человека. По одной из версий, это могли быть рабочие, проводившие ремонт в загоревшейся квартире.

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