«Крестный отец нью-йоркского киноавангарда» Йонас Мекас умер в США

Основоположник жанра кинодневника Йонас Мекас скончался в своем доме в Нью-Йорке. Об этом сообщили его родственники на странице в Facebook. Причина смерти не называется.

Автор нескольких книг стихов на литовском языке и нескольких десятков экспериментальных фильмов был близко знаком с такими знаменитостями, как Сальвадор Дали, Энди Уорхолл, Аллен Гинзберг, Джон Леннон и Йоко Оно. Критики называли его «крестным отцом нью-йоркского киноавангарда».

Кроме работы в кино, Мекас читал лекции в Новой школе социальных исследований, Нью-Йоркском университете и Массачусетском технологическом институте.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США скончался один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса».