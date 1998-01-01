Амурские тигрята «порезвились» на камеру

, 8:15 Эфирная новость 92

Фотоловушка в приморском заповеднике «Земля леопардов» запечатлела целый день тигриной жизни.

Фото, видео: Пятый канал

Уникальные кадры жизни многодетного семейства амурских тигров сделали в приморском заповеднике «Земля леопардов». Автоматическая фотоловушка впервые запечатлела как проводят день маленькие тигрята.

Мать оставила их на вершине холма и отправилась на охоту. Тигрята, как и любые дети, долго усидеть на одном месте не смогли. Не подозревая, что за ними следят они затеяли игру. Через несколько часов, услышав призыв матери к ужину, они покинули место съемки.

Ранее Пятый канал публиковал фото, на котором дрессировщик Эдгард Запашный отправился на шопинг в компании с тигром. В подписи к снимку артист признался, что поход по магазином оказался не очень интересным — ни людей, ни скидок на товары, посетовал Запашный.

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