Сотрудники аэропорта в Париже эвакуировали пассажиров из-за туфель с подсветкой

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Служба безопасности приняла обувь за взрыватель.

Фото: Facebook @mohamed.ouamoussi

Служба безопасности аэропорта Орли в Париже эвакуировала пассажиров из-за туфель со встроенной подсветкой. Об этом сообщает французская газета Parisien.

Подозрение вызвала ручная кладь женщины, вылетавшей в Касабланку. В ее сумке был обнаружен «некий предмет, похожий на взрыватель». В результате сотрудники аэропорта приняли решение эвакуировать два зала. Прибывшие на место саперы установили, что речь идет не о взрывателе, а о паре туфель с элементами подсветки.

Отмечается, что обувь принадлежала журналистке, работающей в известном модном издании.

Facebook @mohamed.ouamoussi

Ранее Пятый канал сообщал, как житель Татарстана «заминировал» Госдуму и московские аэропорты.

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