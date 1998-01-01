«Заминировавший» Госдуму и аэропорты в Москве задержан

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«Телефонный террорист», рассказавший о якобы заложенных бомбах в трех воздушных гаванях российской столицы и нижней палате парламента, оказался жителем Татарстана.

Фото: www.globallookpress.com

Человек, сообщивший по телефону о якобы заминированных Госдуме и трех аэропортах Москвы, задержан в Татарстане. Его личность установлена. По сообщениям правоохранителей, мужчина психически нездоров. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал агентству источник в экстренных службах республики, «телефонный террорист» известен правоохранителям своим неадекватным поведением. Мужчина состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрическом лечебном учреждении.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как 19 октября 2018 года был задержан поезд «Санкт-Петербург — Кисловодск». В справочную службу вокзала позвонил мужчина и сообщил, что в 12 вагоне поезда находится бомба. Пассажиры были были экстренно эвакуированы.

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