Премьеру спектакля на основе переписки Цветаевой и Пастернака представят в Петербурге

В Петербурге 25 января состоится премьера мультимедийного спектакля «1926». Он создан на основе многолетней переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, которая переросла в один из величайших романов XX века. История о взаимоотношениях двух великих поэтов развернется в малом зале Петербургской филармонии. Главные роли сыграют Анатолий Белый и Елизавета Боярская.

— Учитывая, что люди виделись несколько раз в жизни, они умудрились пережить в этих письмах все: и разлуки, и страсти, и ревность, и негодование, и одиночество. И все это все это в эпистолярном жанре, — рассказала актриса Елизавета Боярская.

В феврале спектакль представят в Израиле, а в конце весны — в Москве. Еще один показ в Петербурге авторы постановки хотят устроить только летом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Елизавета Боярская кардинально сменила имидж.