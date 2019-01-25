«Скачка» цен на молоко в 2019 году не будет и вот почему

Россиянам не стоит опасаться резкого скачка цен на молоко, который спрогнозировали эксперты. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

По мнению специалистов, увеличение стоимости продукции может быть связано с ужесточением требований к маркировке, передают «Известия». С середины января производителей обяжут указывать на молочных упаковках сведения о наличии растительных жиров. Как полагают эксперты, этот факт неизбежно скажется на цене, поскольку большим спросом у покупателей будет пользоваться натуральное молоко.

Однако Артем Белов отмечает, что производители успели подготовиться к изменениям — для этого у них было достаточно времени.

— С принятия решения прошло более года. Изменения касались наименования продукта и шрифта, которым наносится информация о продукте. Дополнительных затрат не было, все происходило в плановом режиме. Поэтому изменения маркировки на себестоимость повлиять не могут, — сказал Белов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России резко подорожала курица.