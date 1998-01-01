В Петербурге открылась «Улица жизни», приуроченная к 75-летию снятия блокады

Интерактивная экспозиция «Улица жизни», приуроченная к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, открылась на Манежной площади в центре Петербурга в пятницу, 25 января, в преддверии годовщины памятной даты.

На «Улице жизни» посетители оказываются в той страшной атмосфере блокадного города с замаскированными от авианалетов зданиями, фрагментами быта горожан. Здесь представлены образцы боевой и гражданской техники военных лет. На информационных щитах размещены фотографии, документы и материалы о Ленинградской битве. Со сцены, установленной на площади, артисты читают стихи, исполняют военные песни.

Глава Петербурга Александр Беглов в своем послании посетителям «Улицы жизни» отметил, что эта уникальная экспозиция представляет редкую возможность прикоснуться к той эпохе, воочию увидеть экспонаты и военную технику того времени.

— Низкий поклон за то, что отстояли Ленинград, — зачитал послание Беглова житель блокадного Ленинграда, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Юрий Антонов.

В памятном концерте также приняли участие артисты театра-фестиваля «Балтийский дом», которые исполнили военные песни.

Ранее Пятый канал публиковал перечень памятных мероприятий на 26 и 27 января, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков.