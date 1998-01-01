Группа хакеров Anonymous опубликовала документы секретного британского проекта Integrity Initiative, в котором резервисты украинской военной разведки сообщают о разработке их правительством «столетней» войны с Россией, пишет URA.RU.

Судя по секретным данным, попавшим в руки хакеров, во время визита в Великобританию пятерых украинских офицеров запаса, один из них рассказал об антироссийском проекте.

— Один из резервистов заявил, что украинские власти разрабатывают проект «столетней» войны с Россией, — говорится в секретном документе, обнародованном Anonymous.

В начале 2019 года Anonymous обнародовали серию документов Integrity Initiative, не предназначенных для широкого круга читателей, в которых подтверждается вмешательство Лондона в дела других государств. Кроме того, у хакеров оказались свидетельства, доказывающие постановочный характер отравления в Солсбери.