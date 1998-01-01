Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство

Народному артисту СССР Василию Лановому вручена почетная кинопремия «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Церемония награждения проходила на киностудии «Мосфильм», и зал встречал великого актера стоя.

— Счастлив невероятно. Я в кино снимаюсь 65 лет, в театре работаю 62 года. Я в каком-то смысле счастливый человек, я в невероятных ситуациях выживал, — приводит ТАСС слова Ланового.

16 января актеру исполнилось 85 лет, свой юбилей он встретил на сцене театра Вахтангова.

Всенародную любовь ему принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

Как сообщал Пятый канал, в Госдуме предложили дать Лановому звание Героя России.