Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство

, 23:40 21

Знаменитому актеру в январе исполнилось 85 лет — 65 из них Лановой снимается в кино.

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

Народному артисту СССР Василию Лановому вручена почетная кинопремия «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Церемония награждения проходила на киностудии «Мосфильм», и зал встречал великого актера стоя.

— Счастлив невероятно. Я в кино снимаюсь 65 лет, в театре работаю 62 года. Я в каком-то смысле счастливый человек, я в невероятных ситуациях выживал, — приводит ТАСС слова Ланового.

16 января актеру исполнилось 85 лет, свой юбилей он встретил на сцене театра Вахтангова.

Всенародную любовь ему принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

Как сообщал Пятый канал, в Госдуме предложили дать Лановому звание Героя России.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

0:42
«Реальный пацан» Антон Богданов рассказал, как пережил двойное предательство
0:22
Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов
0:03
В Петербурге на Доме Берггольц появилось поздравление, адресованное блокадникам
23:57
«Мы договорились»: Трамп возвестил о сделке с Конгрессом по «шатдауну»
23:40
Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство
23:22
«Спартак» разгромил «Зенит» на турнире в Дохе — видео
23:01
Более 1,5 тысяч человек зажгли свечи на Невском проспекте в память о блокаде
22:52
«У меня исчезли зубы» — Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами
22:38
Фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы
22:27
«Будет больше инвестиций» — Мадуро заявил о поддержке России
21:47
Хакеры узнали о подготовке Киева к «столетней войне» с Россией
21:32
Поклонники Сергея Жукова восхищены его способностью «висеть» над водой — фото
21:22
Город, который выстоял: Главные виды блокадного Ленинграда 75 лет спустя
21:22
«Живые зимовали вместе с мертвым» — уникальные записи из блокадного дневника
21:15
В Бразилии прорвало плотину, есть жертвы — видео
20:54
Экс-советника Трампа Стоуна отпустили под залог
20:48
Пользователи «ВКонтакте» первыми прочтут отрывки предстоящих релизов «Эксмо»
20:38
С сайта Порошенко удалили фото с заправленным в брюки пиджаком
20:29
Несколько самолетов не могут приземлиться в Симферополе из-за тумана
20:16
Небесное ДТП: В Италии при столкновении вертолета и самолета погибли 4 человека

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама