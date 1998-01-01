«Спартак» разгромил «Зенит» на турнире в Дохе — видео

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Столичные футболисты отправили в ворота петербургской команды три безответных мяча.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Ступников, instagram @adelphia.baku

Московский «Спартак» разгромно переиграл «Зенит» в рамках Кубка Матч Премьер в Катаре.

Встреча на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе завершилась со счетом 3:0. Голами у красно-белых отметились Георгий Мелкадзе, Денис Глушаков и Луис Адриано.

После двух матчей товарищеского турнира в Катаре «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, сине-бело-голубых — на последнем месте с нулем баллов. В Кубке также играют московский «Локомотив» и «Ростов».

Ранее Пятый канал рассказывал о зимних изменениях в составе «Спартака».

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