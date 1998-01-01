«Реальный пацан» Антон Богданов рассказал, как пережил двойное предательство

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Жена актера ушла к его лучшему другу и сокурснику Станиславу Тляшеву.

Фото: Instagram @antonbogdanov

34-летний актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов и его лучший друг Станислав Тляшев вместе учились в Пермском институте культуры. После того как парни прошли кастинг в «пермский» Comedy Club, они стали более-менее известными и им предложили участие в съемках «Реальных пацанов», сообщает Teleprogramma.pro.

Тогда же Антон Богданов решился сделать предложение девушке, с которой жил вместе на тот момент восемь лет. В последствии у Антона и Полины родился сын Демьян.

По мере того как «Реальные пацаны» становились все более популярными, между супругами все чаще стали случаться ссоры. Антон много работал, часто отсутствовал дома, мало внимания уделял жене и сыну. В отсутствии Богданова Полине стал оказывать поддержку и внимание его лучший друг Станислав Тляшев. И как результат — между ними завязались отношения.

Антон Богданов тяжело воспринял известие о том, что жена полюбила его лучшего друга. И несмотря на то, что звезда сериала сам не отрицает наличия интрижек во время гастролей, это стало для него ударом. Богданов воспринял ситуацию как предательство близких ему людей.

Антон и Полина развелись в 2014 году. Позднее девушка вышла замуж за Станислава. Богданов рассказывает, что их отношения с Тляшевым, после произошедшего, были непростыми и напряженными. Даже дошло до драки. Но в последствии бывшие друзья прошли через это и стали общаться между собой нейтрально.

Бывшая супруга разрешила Антону Богданову забрать сына с собой в столицу. По словам актера, теперь он живет ради ребенка и работы. Звезда «Реальных пацанов» подчеркнул, что к новым отношениям пока не готов.

Instagram @antonbogdanov

Ранее Пятый канал сообщал, что пермский актер Антон Богданов заявил о своем уходе из сериала «Реальные пацаны». Персонаж «Антоха» в ходе шестого сезона оставит своих друзей и уедет на поиски лучшей жизни.

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