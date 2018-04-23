У дочки Марьянова нашелся «настоящий папа»

, 9:47 58

Ресторатор из Украины рассказал, что на самом деле дочь Дмитрия Марьянова Анфиса была рождена от него.

Фото: www.globallookpress.com

История о смерти Дмитрия Марьянова в свое время бурно обсуждалась в СМИ. Актер проходил лечение в незаконно работающей реабилитационной клинике — когда мужчине потребовалась срочная помощь медиков общего профиля, ее сотрудники отказались вызывать «скорую». Едва скандал с неоказанием помощи утих, как начал разгораться новый. Появился мужчина, утверждающий, будто дочь Марьянова Анфиса — его ребенок.

Ресторатор из Харькова, 44-летний Сергей Коваленко утверждает, что Анфиса — его дочка. По словам Сергея, с мамой девочки — психологом Ксенией Бик — они познакомились в 2008 году «на дискотеке».

— У меня тогда был небольшой бизнес, но не такой крупный, как сейчас, не 700 подчиненных. Ксения, безусловно, яркая девушка, я влюбился. Сразу поженились. Я вообще честный человек: перед тем как с девушкой, извините, переспать, веду ее в загс. У нас с Ксенией была свадьба, после сразу беременность, — цитирует ресторатора сайт KP.RU.

Жила пара в доме ресторатора, при этом достраивался загородный коттедж. Жили Сергей и Ксения, по заявлению Коваленко, буквально душа в душу, все время проводили вместе. Однако сразу после родов девушка спешно собрала вещи и уехала, пока Сергея не было дома. По мнению мужчины, причиной разрыва стала его размолвка с родителями Ксении — стороны спорили о том, какую фамилию должна носить Анфиса.

— Когда Ксения выходила за меня замуж, мы договорились с тестем, что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, но дети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители начали настаивать на своей, — рассказывает мужчина.

Как сообщает Коваленко, он искренне рад, что после скоропалительного разрыва с ним Ксения нашла свое счастье, а ее новый супруг признал девочку и называл ее родной.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о происшествии, приведшем к смерти Дмитрия Марьянова.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:14
Скончался французский композитор Мишель Легран
10:07
Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом
9:47
У дочки Марьянова нашелся «настоящий папа»
9:35
Названа худшая профессия для женщин
9:15
Большое слияние: Цукерберг объединит мессенджер Facebook, WhatsApp и Instagram
9:00
Миссия невыМУРнима: застрявшую на дереве кошку пришлось ловить курткой
8:58
Джордж Клуни в отчаянии: Жена сбежала, забрав детей
8:46
«А про Россию-то и забыли!»: Названы страны с самыми красивыми женщинами
8:30
Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал во Владивостоке
8:16
Пренебрежительная статья о блокаде Ленинграда в немецкой газете возмутила людей
7:57
«Копия — дед»: Внука Андрея Миронова «рассмотрели» в сети
7:37
Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму $1,2 миллиарда
7:18
Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут во Флориде
7:01
26 января — День таможенника в России
6:58
В России назван лучший фильм по итогам 2018 года
6:38
Этери Тутберидзе поддержала Алину Загитову после неудачи на чемпионате Европы
6:23
Хуан Гуайдо перед попыткой переворота в Венесуэле тайно посетил США
5:59
В Москве прошла «Спортивная студенческая ночь»
5:46
Конгресс США одобрил прекращение «шатдауна»
5:31
Россия зафиксировала интенсивные перемещения американских военных спутников

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23.04.2018

Видео: следователи  рассказали об уголовных делах, связанных со смертью актёра Марьянова

23.04.2018

СК России выяснит, мог ли персонал реабилитационного центра спасти Дмитрия Марьянова

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама