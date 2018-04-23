У дочки Марьянова нашелся «настоящий папа»

История о смерти Дмитрия Марьянова в свое время бурно обсуждалась в СМИ. Актер проходил лечение в незаконно работающей реабилитационной клинике — когда мужчине потребовалась срочная помощь медиков общего профиля, ее сотрудники отказались вызывать «скорую». Едва скандал с неоказанием помощи утих, как начал разгораться новый. Появился мужчина, утверждающий, будто дочь Марьянова Анфиса — его ребенок.

Ресторатор из Харькова, 44-летний Сергей Коваленко утверждает, что Анфиса — его дочка. По словам Сергея, с мамой девочки — психологом Ксенией Бик — они познакомились в 2008 году «на дискотеке».

— У меня тогда был небольшой бизнес, но не такой крупный, как сейчас, не 700 подчиненных. Ксения, безусловно, яркая девушка, я влюбился. Сразу поженились. Я вообще честный человек: перед тем как с девушкой, извините, переспать, веду ее в загс. У нас с Ксенией была свадьба, после сразу беременность, — цитирует ресторатора сайт KP.RU.

Жила пара в доме ресторатора, при этом достраивался загородный коттедж. Жили Сергей и Ксения, по заявлению Коваленко, буквально душа в душу, все время проводили вместе. Однако сразу после родов девушка спешно собрала вещи и уехала, пока Сергея не было дома. По мнению мужчины, причиной разрыва стала его размолвка с родителями Ксении — стороны спорили о том, какую фамилию должна носить Анфиса.

— Когда Ксения выходила за меня замуж, мы договорились с тестем, что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, но дети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители начали настаивать на своей, — рассказывает мужчина.

Как сообщает Коваленко, он искренне рад, что после скоропалительного разрыва с ним Ксения нашла свое счастье, а ее новый супруг признал девочку и называл ее родной.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о происшествии, приведшем к смерти Дмитрия Марьянова.